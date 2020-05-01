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Aktüel

Antalya'da üvey babasını pompalı tüfekle yaralayan kişi teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:54:03 -
Antalya'da üvey babasını pompalı tüfekle yaralayan kişi teslim oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da üvey babasını pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen kişi, polise teslim oldu.

Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, O.B. söz konusu adreste henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üvey babası S.E'ye pompalı tüfekle bir el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların kasığına isabet ettiği S.E, yaralandı. Sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye götürülen S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli O.B. bu arada polise teslim oldu.

Olay sırasında evde bulunan O.B'nin annesi S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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