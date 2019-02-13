Antalya'da Suriyeli cinayetine 29 yıl hapis

Antalya'da, yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle çıkan ve Suriyeli Muhammed Abuşer'in ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga ile ilgili davada tutuklu sanık Alihan Erdeğer toplam 29 yıl 7 ay hapse çarptırıldı. Davanın tutuksuz sanığı Muhammet Ali Erdeğer ise beraat etti.



Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde, Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, Suriyeli Muhammed Abuşer ile kardeşi Macid Abuşer ve Haydar Ahmed bıçaklandı. Yaralılardan Muhammed Abuşer, hayatını kaybederken akraba olan Alihan Erdeğer ve Muhammed Ali Erdeğer, gözaltına alınıp, tutuklandı. Dava sürerken Muhammet Ali Erdeğer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Alihan Erdeğer ve tutuksuz sanık Muhammed Ali Erdeğer ile şikayetçiler Macid ve Beşir Abuşer katıldı. Taraf avukatları ile sanık yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, Muhammet Ali Erdeğer hakkında beraat verirken, Alihan Erdeğer'e 'kasten öldürme suçu'ndan 25 yıl hapis, Haydar Ahmet'e karşı yaralama suçundan 5 ay, Macid Abuşer'e karşı yaralama suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.