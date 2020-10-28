Antalya'da şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Aratat'ın (71) kullandığı 07 HKH 93 plakalı pikap, Güzelbağ Mahallesi Karınca Deresi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Yaralanan sürücü ile yanındaki Meryem Aratat (47) ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Meryem Aratat, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Aratat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.