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Aktüel Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aktüel

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:37:06 -
Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi. İlçedeki bazı iş yerleri ve otopark alanlarını suyla doldu. Su taşkınları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, bazı caddeler bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi çalışmaları yaptı. Çalışmalara mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri de yardımcı oldu.

Kaş ilçesinde yağmurun yanı sıra bazı bölgelere dolu yağdı. Kasaba, Uğrar ve Ahatlı mahallelerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolular dolayısıyla yerler beyaza büründü.

Akseki ilçesinde görülen yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Antalya ile Konya'yı bağlayan Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorlandı.

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