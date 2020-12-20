Antalya'da parka verilen isim tartışması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir parka Ankara Tren Garı önündeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in isminin verilmesine tepki amacıyla başlatılan imza kampanyasına 10 bin kişi destek verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tedik'in isminin bir parka verilmesi üzerine "Şehit Astsubay Esma Çevik" isminin de başka bir parka verilmesi için AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında üç günde 10 bin imza toplandı.

İmza kampanyasına katılan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Konyaaltı Belediyesi tarafından Sarısu Mahallesi'ndeki çocuk parkına Emek Parti'li Korkmaz Tedik isminin verilmesinin ardından ilçe teşkilatının dört noktada stant kurduğunu belirtti.

İmzalarla Korkmaz Tedik adının parka verilmesine tepki gösterildiğini vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Vatana millete hayırlı olarak yetişmesini istediğimiz çocukların parkına, cenazesinde 'katil devlet' sloganları atılan ve adı terör örgütleriyle anılan bir isim veriliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Acilen alınan bu karardan dönülmelidir. Bu kararın değişmemesi durumunda hukuki yollara başvuracağız."

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar da imza kampanyasına 10 bin kişinin destek verdiğini, imzaları Konyaaltı Kaymakamlığına teslim edeceklerini bildirdi.