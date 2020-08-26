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Aktüel Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Aktüel

Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaçan sürücü, kaza yerinde düşen plakadan yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:28:54 -
Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

R.T'nin (19) kullandığı 07 AHJ 100 plakalı otomobil, Şafak Mahallesi'nde oğlu ile köpeklerini gezdirirken yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bulut'a (58) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaçan sürücü, kaza yerinde düşen otomobilinin plakasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Adli tıptaki işlemlerin ardından kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden kadının oğlu Gökhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesine yolun karşısına geçmek isterken yarış halindeki iki otomobilden birinin çarptığını öne sürdü.

Annesine çarpan otomobilin terk edilmiş olarak bulunduğunu belirten Bulut, sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

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