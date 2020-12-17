Antalya'da oda ve borsalardan sağlık çalışanlarına çiçekli destek

ANTALYA (AA) - Antalya'daki oda ve borsa başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunarak, çiçek buketleri verdi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ü ziyaret etti.

Salgın kapsamında Antalya'daki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekipleriyle de görüşerek, emekleri için teşekkür etti.



İl Sağlık Müdürü Hülür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



ATSO, ATB, Antalya Deniz Ticaret Odası, Alanya, Manavgat ve Kumulca ticaret ve sanayi odaları ile Kumluca Ticaret Borsası ortaklığında gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçelerde kamuda görev yapan on binin üzerinde sağlık çalışanına çiçek buketleri verildi.