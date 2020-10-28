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Aktüel Antalya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Aktüel

Antalya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:35:57 -
Antalya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Akşam namazının ardından Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.



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