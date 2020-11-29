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Aktüel Antalya'da kasımda deniz keyfi
Aktüel

Antalya'da kasımda deniz keyfi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:52:43 -
Antalya'da kasımda deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava 20, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçüldü.

Kasımın son günleri olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.

Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları da köpeklerini gezdirdi.

Güneşli havanın tadını çıkaranlardan Hatice Yılmaz, Antalya'da havanın çok güzel olduğunu ve bunu fırsat bilip sahile geldiğini söyledi.

Kasımın sonu olmasına rağmen insanların denize girmeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Biz de maskemizi takıp, kalabalığa karışmadan çantamızı alıp denize geliyoruz." dedi.

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