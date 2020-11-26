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Aktüel Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı
Aktüel

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:23:07 -
Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki 2 adreste kaçak imal edilen sigaranın aynı zamanda buradan satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 73 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 22 bin 520 içi tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin 964 sigara sarma kağıdı, 72 kilogram kıyılmış tütün, 53 TAPDK bandrolü, makaronlara tütün basmaya yarayan 2 makine ve 2 kompresör ele geçirdi.

Olayla ilgili E.Ç, Ü.Ö, S.Ç, E.E. ve E.Y. gözaltına alındı.

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