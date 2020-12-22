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Aktüel Antalya'da kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Antalya'da kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:19:33 -
Antalya'da kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebiz Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirlediği M.H.Y. (34) O.B. (35) ve Z.K'yi (26) gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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