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Yaşam Antalya'da jandarmadan makaron baskını! 1 gözaltı
Yaşam

Antalya'da jandarmadan makaron baskını! 1 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir tütüncüye yönelik yapılan operasyonda sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yapan bir kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:36:00 -
Antalya'da jandarmadan makaron baskını! 1 gözaltı

Antalya'da sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yapan bir kişi yakalandı.

Tütüncüye polis baskını

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Kemer JASAT Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde bir tütüncüye baskın yapıldı. O.U isimli şahsın satışa hazırlanmış halde 6 bin 380 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlenirken 14 kilogram açıkta sarmalık kıyılmış tütün tespit edildi.

O.U.'ya toplam 698 TL idari yaptırım cezası uygulanırken yakalanan malzemelere el konuldu. İfadesi alınan O.U. serbest bırakıldı.

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