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Gündem Antalya'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

Antalya'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Antalya'da emniyet birimlerinin düzenlediği FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 15:38:00 -
Antalya'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ona bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 15-21 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

İşlem yapılan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli de sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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