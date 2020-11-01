Antalya'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
ANTALYA (AA) - Antalya'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Depremin ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.