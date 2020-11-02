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Aktüel Antalya'da "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında sahil temizliği yapıldı
Aktüel

Antalya'da "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında sahil temizliği yapıldı

Kemer ilçesinde sahil kısmından toplanan çöpler, yapılacak bilimsel araştırmaya zemin oluşturacak

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:05:04 -
Antalya'da "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında sahil temizliği yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında sahil temizliği gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program dolayısıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Kemer Belediyesi iş birliğinde Kındılçeşme Piknik Alanı'nda sahil temizliği yapıldı.

Yaklaşık 11 dönümlük piknik alanında yapılan etkinliğe Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Belediye ekipleri ile gönüllüler katıldı.

Başkan Topaloğlu, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve Avrupa Çevre Ajansının programına katkıda bulunmak için temizlik çalışması yaptıklarını bildirdi.

Temizlikte toplanan çöplerin bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacağını vurgulayan Topaloğlu, "Araştırma sonrası çevreyi ve denizi en çok hangi maddelerin kirlettiği ortaya çıkacak. Aslında ana konu insan. Kullandığımız alanları temiz bırakmadığımız sürece bir yere varamayız. Çevre kirliliği, insanlığın ayıbıdır. Çocuklara da çevre duyarlılığını aşılamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRÇEV Koordinatörü Atasoy ise kıyı bandında belirlenen koordinatlarda toplanan çöpleri kategorize ettiklerini kaydetti.


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