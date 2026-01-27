  • İSTANBUL
Yerel Antalya'da alacak verecek kavgası: Zincir ve sopalarla birbirilerine girdiler!
Yerel

Antalya'da alacak verecek kavgası: Zincir ve sopalarla birbirilerine girdiler!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alanya’da kanlı biten alacak verecek kavgasında çok sayıda kişinin zincir, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdiği anlar bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Alanya’nın Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G. adlı 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ardından sargılar içinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G., A.D. ve H.D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2’si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2’si savcılıkça serbest bırakıldı.

