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Antalya’da afetzedelere 20 milyon TL’lik yardım eli

Antalya’nın 12 ilçesinde 24-26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum, dolu ve sel felaketlerinden zarar gören çiftçilere, 20 milyon TL’lik afet yardımı yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 11:49
Antalya’da afetzedelere 20 milyon TL’lik yardım eli

Antalya’nın 12 ilçesinde 24-26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum, dolu ve sel felaketlerinden zarar gören çiftçilere, 20 milyon TL’lik afet yardımı yapıldı.


Finike, Kumluca, Kemer, Alanya, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Kaş, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Korkuteli ilçelerinde 24-26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum, dolu ve sel felaketlerinde 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda üretim serası ise zarar gördü.


Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen afetzede çiftçiler için gelen yardım, 18 Mart Pazartesi tarihinden itibaren dağıtılmaya başlandı.


Geçtiğimiz ocak ayında Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede hortum, dolu ve sel felaketleri yaşandığını hatırlatan TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, afetlerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’dan fazla vatandaşın yaralandığını ve çok sayıda zarar meydana geldiğine değindi.



"2018 yılı içinde de yaklaşık 38 milyon TL hasar ödemesi yapıldı"


Afet sonrası yaraların sarılması için başka hükümetin gerekli çalışmalar yaptığını dile getiren Atay Uslu şöyle konuştu:


"Her zaman çiftçimizin yanındayız. Çiftçi bizim için değerlidir. Çiftçimizin kazanması, üretmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tarım bizim için stratejik sektördür. TARSİM sigortası ile çiftçimizin üretimi güvenceye kavuştu. Antalya’da 2018 yılına kadar yaklaşık 150 milyon hasar ödemesi yapılırken, 2018 yılı içinde de yaklaşık 38 milyon TL hasar ödemesi yapıldı. Bütün meyve bahçelerimizin ve örtü altı alanlarımızın TARSİM ile güvenceye kavuşturulması çalışmalarına devam ediyoruz."


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen yardım, Antalya Valiliği ve kaymakamlar aracılığıyla dağıtılıyor. İlçelere göre yapılan yardım miktarı şu şekilde;


Kemer’de 17 çiftçiye 103 bin 974 TL, Korkuteli’nde 13 çiftçiye 22 bin 760 TL, Manavgat’ta 44 çiftçiye 73 bin 544 TL, Döşemealtı’nda 51 çiftçiye 44 bin 250 TL,Kaş’ta 141 çiftçiye 593 bin 405 TL, Finike’de 264 çiftçiye 1 milyon 739 bin 817 TL, Alanya’da 33 çiftçiye 296 bin 399 TL, Kumluca’da 474 çiftçiye 6 milyon 879 bin 474 TL, Kepez’de 24 çiftçiye 36 bin 918 TL, Konyaaltı’nda 66 çiftçiye 42 bin 756 TL,Serik’te bin 400 çiftçiye 4 milyon 836 bin 636 TL,Aksu’da 610 çiftçiye4 milyon 702 bin 669 TL ve Muratpaşa’da 163 çiftçiye 1 milyon 27 bin 360 TL"

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:49
  1. doğa

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