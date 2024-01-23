  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Gündem

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-01-23 23:25:00 -
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerin 38.82 kilometre altında saat 23.04'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23