Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerin 38.82 kilometre altında saat 23.04'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerin 38.82 kilometre altında saat 23.04'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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