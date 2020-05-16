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Antalya'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:23:09 -
Antalya'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 12 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökbel Yaylası'nda evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin V.Ş, M.N.Y, E.Ş. ve M.B. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

Ele geçirilen çalıntı iki televizyon, iki jeneratör ve av tüfeği sahiplerine teslim edildi.

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