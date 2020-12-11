Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hafta sonu kısıtlamasıyla sakinlik başladı

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Turizmin başkenti Antalya'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla normalde yoğunluk görülen Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Güllük caddeleri ile Konyaaltı Sahil bandında sessizlik hakim oldu. Kent merkezinde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirerek evlerine yönlendirdi.

Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

- Muğla

Muğla'da kısıtlama öncesinde market alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, evlerine çekildi. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar sessizliğe büründü.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yolları da boş kaldı.

Güvenlik güçleri kent genelindeki kavşaklarda önlem alarak, kısıtlamaya uymayanlara karşı uygulama yaptı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde de denetimlerini sürdürdü.

- Isparta

Isparta'da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetim yaptı.

- Burdur

Burdur'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek meydan ve caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Atatük, Gazi ve İstasyon caddelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

