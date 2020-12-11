  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hafta sonu kısıtlamasıyla sakinlik başladı
Aktüel

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hafta sonu kısıtlamasıyla sakinlik başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:38:43 -
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hafta sonu kısıtlamasıyla sakinlik başladı

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Turizmin başkenti Antalya'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla normalde yoğunluk görülen Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Güllük caddeleri ile Konyaaltı Sahil bandında sessizlik hakim oldu. Kent merkezinde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirerek evlerine yönlendirdi.

Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

- Muğla

Muğla'da kısıtlama öncesinde market alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, evlerine çekildi. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar sessizliğe büründü.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yolları da boş kaldı.

Güvenlik güçleri kent genelindeki kavşaklarda önlem alarak, kısıtlamaya uymayanlara karşı uygulama yaptı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde de denetimlerini sürdürdü.

- Isparta

Isparta'da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetim yaptı.

- Burdur

Burdur'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek meydan ve caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Atatük, Gazi ve İstasyon caddelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada "En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı. Yine alınmaya devam edecek" sözler..
Dünya bu cihazın peşine düştü! Sipariş...

Dünya bu cihazın peşine düştü! Sipariş...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay