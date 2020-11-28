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Aktüel Antalya merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Aktüel

Antalya merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:33:21 -
Antalya merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Üç aylık teknik takip sonucu topladıkları ham maddeyi depolarda saklayan ve kamyonlarla Uşak'taki geri dönüşüm tesisine sevk eden şüphelilerin, kimyasal işlemlerin ardından akaryakıta dönüştürülen ürünleri ülke genelinde satışa sunarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Antalya'da 7, Manisa, Uşak ve Ankara'da 5 adres ile bir geri dönüşüm tesisinde yaptıkları aramada 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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