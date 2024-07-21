  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Antalya kavruluyor! Sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak
Yaşam

Antalya kavruluyor! Sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2024-07-21 12:56:00 -
Antalya kavruluyor! Sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Antalya'da da rekor seviyeye ulaştı.

Meteorolojik kaynaklar Antalya'da bugün hava sıcaklığının çok yüksek seviyelere ulaşacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Hava Forum adlı bilgi paylaşım sitesi de Antalya'da hava sıcaklığının bugün 41 derece olacağını duyurdu.

Nem oranının yüzde 57 civarında seyredeceği belirtilirken nemle birlikte hissedilen sıcaklığında 60-65 derecelere ulaşacağı ifade edildi.

Antalyalılara, "Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı ilimizde yasak kararı!
Hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı ilimizde yasak kararı!

Gündem

Hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı ilimizde yasak kararı!

40 derece sıcaklık onlara serin geliyor
40 derece sıcaklık onlara serin geliyor

Yaşam

40 derece sıcaklık onlara serin geliyor

Migren hastalarına sıcaklık uyarısı! Uzmanlar tavsiyede bulundu
Migren hastalarına sıcaklık uyarısı! Uzmanlar tavsiyede bulundu

Sağlık

Migren hastalarına sıcaklık uyarısı! Uzmanlar tavsiyede bulundu

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!
İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

Gündem

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar
İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar

Yaşam

İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar

AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı
AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı

Gündem

AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23