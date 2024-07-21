Antalya kavruluyor! Sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Antalya'da da rekor seviyeye ulaştı.
Meteorolojik kaynaklar Antalya'da bugün hava sıcaklığının çok yüksek seviyelere ulaşacağını belirterek vatandaşları uyardı.
Hava Forum adlı bilgi paylaşım sitesi de Antalya'da hava sıcaklığının bugün 41 derece olacağını duyurdu.
Nem oranının yüzde 57 civarında seyredeceği belirtilirken nemle birlikte hissedilen sıcaklığında 60-65 derecelere ulaşacağı ifade edildi.
Antalyalılara, "Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.