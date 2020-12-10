Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, danışmanlarıyla projeleri değerlendirdi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara söz verdiği projelerin bir an önce tamamlanması için hızlı bir şekilde çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra önceki gün görevine başlayan Böcek'in danışmanları Cem Oğuz, Nurettin Mert Batu, Osman Ayık, Mehmet Balık ve Alper Gökçay ile değerlendirme toplantısına katıldığı belirtildi.



Başkan Böcek, "Antalyalılara söz verdiğimiz projelerin bir an önce tamamlanması için hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Hedeflediğimiz planlı, kurallı, kimlikli Antalya’yı inşa etmek için, halkımızın desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.