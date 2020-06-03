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Aktüel

Annesini, kız kardeşini ve dayısını yaralayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:37:56 -
Annesini, kız kardeşini ve dayısını yaralayan kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada annelerini, kız kardeşlerini ve dayılarını silah ve bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Kültür Mahallesi'nde dayıları Turgay Kaya, anneleri Canan D. ve kız kardeşleri Gülcan D'yi silah ve bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan kardeşler C.D. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kardeşlerden C.D. tutuklandı. A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde C.D. ve A.D. kardeşler ile dayıları Turgay Kaya, anneleri Canan D, ve kız kardeşleri Gülcan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş, dayıları, anneleri ve kız kardeşlerini silah ve bıçakla yaralamıştı. Kaçan zanlılar Haydarbey köyü yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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