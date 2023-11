Annesini 8 yerinden bıçaklamıştı, iddianamedeki ifadesi kan dondurdu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde annesini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada okunan sanığın iddianamedeki ifadesinde, "Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi. İddianameye ilişkin savunma yapan sanık, olay günü uyuşturucu kullandığını ve utanç duyduğunu ifade etti.

Olay, mayıs ayında Avdullar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı İ.A. (33) annesi F.A.'yı (56) 8 yerinden bıçakladı. Olay anında yaralı anne, uyuşturucu bağımlısı oğlunun elinden zor kurtuldu. Evden 'Beni kurtarın' diyerek çıkan F.A., akrabası tarafından hastaneye götürülürken, yol üzerinde ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan İ.A. ise tutuklandı.



"Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım"

Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık İ.A.'nın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığın iddianemede yer alan ifadesi okundu. İ.A.'nın iddianameye yansıyan ifadesinde, "Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Evde başka kimse yoktu. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi.



"Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım"

Savunması için söz hakkı verilen İ.A. ise "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. 'Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi' gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. 'Allah istedi' diye bir şey de demedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Anne yüreği dayanmadı

Duruşmaya katılan mağdur anne F.A. ise öz oğlundan davacı olmadığını belirterek, "Kendisi benim oğlum olur. Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır. Savcılıkta verdiğim ifadem doğrudur. Bana 'Şeytansın. Allah'ın emriyle yaptım. Sen benim annem değilsin' gibi cümleler kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum. Olaydan kaçarak kurtuldum. Belki de ölecektim" diyerek başından geçenleri anlattı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.