Anneler Günü’nde Kadınlar Direksiyon Başına Geçti
“Trafikte daha çok kadın” projesi kapsamında, ehliyetini almış ancak farklı nedenlerle otomobil kullanmaya başlayamamış kadınlar, otomobil kullanmaya yeniden başladı.
Women Drivers Network’ün uygulayıcı olarak yer aldığı proje kapsamında düzenlenen eğitimlerle bugüne kadar yüzlerce kadın yeniden trafiğe çıktı.
Anneler Gününe denk gelen 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen yeni eğitimde katılımcılar; teorik bilgilendirmenin ardından farklı eğitim istasyonlarında; paralel park, çevre sürüşü, ıslak ve kuru zeminde panik fren, dar alanda manevra, ilkyardım gibi uygulamalı eğitimlerle sürüş becerilerini geliştirdi.