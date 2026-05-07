Anne ve oğlu karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Döner Dere Sokak’ta müstakil ikamette yaşan anne G.G. ve oğlu H.G. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve oğlunu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.