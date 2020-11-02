  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı:
Aktüel

Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı:

"Duvar üzerime yıkıldı, sadece bacaklarımın üstünde kaldı. Gövdem, kollarım ve kafam boşlukta kaldığı için seslendim, bağırdım. Beni buldular 2-3 saatte, çıkardılar, hastaneye geldim bir şekilde" - "Biz 6 senedir orada oturuyorduk. Deprem sırasında, ben, annem ve babam vardı. Onlar vefat etti, bir ben kaldım" - "Daha sağlam evler yapılsın. Bizim evin yanındaki evler sağlamken bizimki yıkıldı ve bizim apartmandan çok az kişi kurtulmuş"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:36:32 -
Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı:

İZMiR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, Emrah Apartmanı enkazında anne ve babasını kaybeden, kendisi de yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan üniversite öğrencisi Arif Emre Nayman, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Deprem sırasında annesi Fatma Nihal Nayman ve babası emekli Astsubay Özkan Nayman ile birlikte Emrah Apartmanı'ndaki evlerinde bulunan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Arif Emre Nayman, sarsıntı başlayınca odasındaki ranzanın yanına çöktü.

Ayaklarına duvar devrildikten sonra ekipler tarafından kurtarılan ve ayaklarında kırık olan Nayman'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde devam ediyor.

Göçük altında kalan Nayman'ın anne ve babası ise hayatını kaybetti.

- "Ben bir şekilde boşlukta kaldım, nefes alacak kadar"

Göçük altında yaklaşık 3 saat kalan Arif Emre Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında odasında bulunduğunu söyledi.

Deprem sırasında ranzanın yanına çöktüğünü belirten Nayman, "Duvar üzerime yıkıldı, sadece bacaklarımın üstünde kaldı. Gövdem, kollarım ve kafam boşlukta kaldığı için seslendim, bağırdım. Beni buldular 2-3 saatte, çıkardılar, hastaneye geldim bir şekilde." dedi.

Nayman, depremin yavaş bir şekilde başladığını ve bir anda hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Koridordan duman geldi, puf etti. Benim odamın camları patladı. Allah'tan üzerime gelmedi. Sonra hızlı bir şekilde duvar üzerime yıkıldı. Ben bir şekilde boşlukta kaldım, nefes alacak kadar."

Arama kurtarma ekiplerinin seslerini duyunca "ben buradayım" şeklinde bağırdığını aktaran Nayman, "Sonra buldular. Bağıra bağıra bir şekilde ulaştım. 'Abi ne olur kurtarın, sırtımda çok büyük bir ağırlık var, onları çıkarın.' dedim. Onlar da bir saatte filan kurtardılar beni bulduktan sonra." diye konuştu.

- "Bir ben kaldım"

Nayman, binayla ilgili herhangi bir sorun hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Biz 6 senedir orada oturuyorduk. Deprem sırasında, ben, annem ve babam vardı. Onlar vefat etti, bir ben kaldım." dedi.

Depreme dayanıklı binalar yapılması gerektiğini kaydeden Nayman, şöyle konuştu:

"Daha sağlam evler yapılsın. Bizim evin yanındaki evler sağlamken bizimki yıkıldı ve bizim apartmandan çok az kişi kurtulmuş. O yüzden binaların daha sağlam yapılmasını istiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..
İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar
Dünya

İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

İran'ın kasıtlı olarak Türkiye'ye yönelik kara propagandası sürüyor. İran devlet televizyonu, Türkiye'nin Karabağ'a binlerce paralı asker gö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay