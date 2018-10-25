Anne ve babanız ahirete intikal ettiyse...
Ahirete intikalden sonra evlatların üzerinde bazı önemli vazifeler vardır.25 Ekim 2018 Perşembe 16:24
Ana babanın, ahirete intikalinden sonra evlatların üzerinde bazı önemli vazifeler vardır. Bunlar,
● Ana-babanın dine uygun vasiyetlerini yerine getirmek,
● Namazlardan sonra duâ edip sevaplarını onların rûhlarına hediye etmek,
● Sevabı onlara olmak üzere oruç tutmak,
● Hacca gitmek,
● Kurban kesmek,
● Varsa kalan borçlarını ödemek,
● Kabirlerini ziyâret edip Kur’ân-ı Kerîm okumak,
● Dostları ile görüşmek,
● Ramazanda sevâbı onlara olmak üzere sadaka-i fıtır vermek,
● Ana-babanın sevdiği yemeği yapıp, fakirlere dağıtıp rûhlarını şâd etmek pek makbul addedilen amellerdir.
Ne dersiniz; siz ana babanız için aynı yolu takibediyor musunuz ki; yarın kendi evladlarınızdan beklemeye hakkınız olsun?!
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