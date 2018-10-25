Anne ve babanız ahirete intikal ettiyse...

Ana babanın, ahirete intikalinden sonra evlatların üzerinde bazı önemli vazifeler vardır. Bunlar,

● Ana-babanın dine uygun vasiyetlerini yerine getirmek,

● Namazlardan sonra duâ edip sevaplarını onların rûhlarına hediye etmek,

● Sevabı onlara olmak üzere oruç tutmak,

● Hacca gitmek,

● Kurban kesmek,

● Varsa kalan borçlarını ödemek,

● Kabirlerini ziyâret edip Kur’ân-ı Kerîm okumak,

● Dostları ile görüşmek,

● Ramazanda sevâbı onlara olmak üzere sadaka-i fıtır vermek,

● Ana-babanın sevdiği yemeği yapıp, fakirlere dağıtıp rûhlarını şâd etmek pek makbul addedilen amellerdir.

Ne dersiniz; siz ana babanız için aynı yolu takibediyor musunuz ki; yarın kendi evladlarınızdan beklemeye hakkınız olsun?!