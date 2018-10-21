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Anne ve babanın bunalımı bulaşıcı

Anne veya babası depresyonda olan çocuklarda aynı sorun, diğer çocuklara göre dokuz kat daha fazla..

21 Ekim 2018 Pazar 21:40
Anne ve babanın bunalımı bulaşıcı


Ailedeki huzurlu ortam çocuğun gelişmesinde beslenme kadar önemli... Anne baba arasındaki uyum veya uyumsuzluk bir turnusol kağıdı gibi çocukta açığa çıkıyor. Huzursuz, kavgalı, didişmeli karı koca ilişkisinin ağır bedelini önce çocuk ödüyor. Hatta bu ödeme o yaşlardaki ruhî sarsıntı ile kalmıyor; bütün bir ömür boyu devam ediyor. Öte yandan Amerikalı bilim adamları, depresyonun, anne ve babadan çocuklara geçebildiğini belirlediler.

Massachusetts hastanesinde yapılan araştırmada, 380 çocuk denek olarak gözlendi. Araştırmada, anne veya babası depresyon içinde olan çocuklarda aynı sorun, diğer çocuklara göre dokuz kat daha fazla bulundu.

Sonuçları American Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmanın, hastalıkla ilgili klinik tedavisi konusunda doktorlara yeni ipuçları verdiği belirtildi. Belirtileri

● Depresyondaki kişi kendini üzüntülü, boşlukta, hissedebilir.

● Önceden sevdiği meşgalelere karşı belirgin bir isteksizliği vardır. Mesela, örgü örmekten hoşlanan biri artık örgü örmek konusunda eskisi kadar istekli olmayabilir vs..

● İştah ve kilo ile ilgili değişiklikler olabilir. Genellikle iştah azalması olurken bazen de artma olabilir.

● Uykuları bozulmuştur. Geceleri uykudan uyanabilir. Uykuya dalmakta zorlanabilir. Sabahları alıştığı saatten erken kalkabilir.

● Genel bir durgunluk, bezginlik hali sıkça gözlenir. Bu davranışlarına da yansır. Ama bazen tam tersi kişi sinirli huzursuz ve aceleci olur.

● Kendini yorgun, bitkin hisseder.

● Kendisini değersiz görme, suçluluk düşünceleri olabilir. Veya normalde kendini suçlamayacağı şeylerle kendini suçlar.

● Unutkanlık, sıkılganlık şeklinde ortaya çıkan dikkat dağınıklığı da görülebilir. Yemeği ocakta unutmak. Bir iş yaparken aklına başka şeyler geldiği için o işi yapmakta zorlanmak gibi.

● “Ölsem de kurtulsam!” şeklinde karamsar sözleri olabilir. İntihar düşünceleri olabilir...

● Bütün bunların sonucu kişi, işyerinde çalışmakta, normalde rahatlıkla yaptığı işleri yapmakta zorlanır veya yapamaz.

● Bütün bu özellikler, bir yakınını kaybetmişlerde de ortaya çıkabilir. Ama bunu normal bir yas tepkisi olarak değerlendirmek gerekir. Fakat durum haftalarca devam eder ve gittikçe daha da kötüleşirse o zaman yas tepkisinin depresyona dönüştüğü düşünülebilir.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 21:40
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  3. bunalım
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