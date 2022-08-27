Anne ve babalar dikkat! Fiyatlar 3 kat arttı

Okulların açılmasına sayılı gün kala hem öğrencileri hem de velileri tatlı bir telaş sardı. Özellikle ebeveynlerin heyecanı, ise yeni eğitim-öğretim dönemine başlamadan evvel alışverişe çıktıklarında yerini strese bırakmaya başladı. Çünkü kırtasiye malzemelerinde fiyatlar bir hayli arttı.

Bugün 1. sınıfa başlayacak miniklere çantasından kalemine, defterinden boyasına kadar birçok kalemde ürün satın almak gerekiyor. Vatandaşlar ise çocuklarını okula göndermenin heyecanı ile yapılacak masrafın arasında kara kara düşünüp duruyor.

Geçen seneden bu yana 3 kat arttı

Bu yılki fiyatlar ile geçen yılki fiyatları karşılaştıran Samsun Yabancılar Çarşısı Kırtasiyeciler Oda Başkanı Olcay İnanç, "Geçen sene ile bu sene arasında en az 3 katı fiyat farkı var. A kalite değil normal standart kalem düzine olarak 15 lirayken bugün 50 lira oldu. 3 liralık silgi 10 lira oldu. Açacak da aynı şekilde silgi gibi 3 lirayken 10 lira oldu. 12 liralık defter 25 lira oldu. Su matarası 10 lirayken 30 lira civarına geldi. Beslenme çantaları 20 liradan 60 liraya yükseldi. Cüzi rakamda olan 60 liralık okul çantamız 150 lira oldu. 7 liralık kuru boya seti 25 lira oldu. Pastel boyalar 10 liradan 30 liraya yakın bir rakam oldu. Sayı çubuğu ve balonu 5 liradan 15 liraya yükseldi. Okullar, 1. sınıf öğrencilerinden fotokopi kağıdı istiyorlar. 30 liralık fotokopi kağıdının topu 100 lira oldu. Sözlük grupları 15 liradan 45 lira gibi bir rakama yükseldi." dedi.

Bin lirayı aşıyor

Bir öğrencinin genel kırtasiye masrafına ilişkin de konuşan İnan, "Geçen sene 1. sınıf öğrencisinin okul alışverişi 200-250 lira gibi bir rakam tutarken bu sene bu rakam 600 lira civarında bir rakam tutuyor. Eğer tüm eşyalarını A kalite alırlarsa bu rakam bin 200 lira civarında bir rakam tutuyor" dedi.