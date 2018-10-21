Anne kucağı bebeğe şifa oluyor



Bilim adamları, topuklarından kan alınan 61 yeni doğmuş bebeğin yüz ifadelerini, kalp atışlarını ve kanlarındaki oksijen seviyesini incelediler.

Sonuçta, işlem sırasında annelerinin kucağında olan bebeklerde acı işaretlerinin yarı yarıya düştüğünü gördüler.

Bu bebeklerin reaksiyonları üç dakika içinde normale dönerken, annelerinin kucaklamadığı bebekler hala acı içindeydi...

Kangurunun ana sıcaklığı ibret oldu

Anne karnında gelişimini tamamlamadan doğan prematüre bebeklerin vücut dirençleri, enfeksiyonlarla başa çıkmalarına yetmiyor. Dış dünyayla başa çıkabilecek duruma gelene kadar yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören prematüre bebekler için anne-baba sıcaklığından uzakta kalmak da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

"Kanguru Bakımı" prematüre bebeklerin tedavisinde anne sıcaklığının, sevgi ve temasının iyileşmeyi hızlandırarak olumlu sonuçlar alınmasını sağladığını gösteriyor.

Anne sıcaklığı bebeğe hissettiriliyor...

Kangurular yavrularını karınları üzerinde bulunan bir kesede taşıyarak onunla devamlı sıcak bir temas halinde bulunuyor. Bundan esinlenilerek, yenidoğan yoğun bakım servislerinde uygulanan kanguru bakımında prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebekler, sadece altı bağlanmış, başında bir başlık olacak şekilde annesinin göğüsleri üzerine yatırılarak emzirtiliyor ve anne sıcaklığı hissettiriliyor.

Hekimler “Anne ve bebek arasında oluşan sevgi ve yakın bağ prematüre bebeğin hayatta kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir” diyor. Şefkatli fiziksel temas prematüre bebeğin solunum ve kalp ritimlerini geliştiriyor.

“Annem mırıldansın”

Annenin sesi, onun mırıldanmaları bebeğin nörolojik ve zihinsel gelişiminin tetikleyicisi..

Kanguru bakımı olan prematüre bebekler, anne sütleri ile daha iyi besleniyor, daha sakin uyuyor ve hastaneden daha kısa süre içinde taburcu ediliyorlar.

Kanguru bakım solunum cihazına bağlı olmayan 1500 gramın altı bebeklere uygulanıyor.

Günde 30 dakika ile başlanıyor. Bebeğin durumuna göre bu süre günde 2-3 saate kadar uzuyor. Kanguru bakımı bebeklerin uyuduğu dikey pozisyon, onları düşük ağırlıklı bebeklerde hastalık ve ölüme en sık sebep olan geriye kaçış ile akciğerlere mama kaçması riskinden korur.

Anne ve prematüre bebeklerin birbirinde uzak olmaları halinde yaşanan önemli bir sorun sütün gelmemesidir. Kanguru bakımı ile annenin göğüslerine bebeğin sürekli yakın olması süt üretimini artırıyor.

Direkt ten teması kuvözün sağladığı sıcaklıktan daha iyi bir sıcaklık sağlıyor.

Anne ve bebeğin yakınlığı bebeğin ağlamalarının azalmasını sağlayarak bebeğin fazla enerji harcamasını önlüyor..