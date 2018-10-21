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Anne-kız iletişimini güçlendirmek için tavsiyeler

Anneler ve kızları arasında çok kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Kız çocukları rol model olarak genellikle anneyi örnek alır. Fakat bu her zaman öyle olmayabilir. Korumaya çalışırken aradaki iletişimi dikkatli kurmak gerekir. Detaylar yazının devamında…

21 Ekim 2018 Pazar 16:08
Anne-kız iletişimini güçlendirmek için tavsiyeler

ERGENLİK ÖNCESİNDE BAĞLARI DAHA DA KUVVETLENDİRMEK

Ergenlik döneminde duygular daha ağır basar. Aşırı duygusallık, fevrilik, akla gelebilecek her duygu hat safhadadır. Ergenlik öncesi aranızı iyi tutarsanız, bu dönemde ve sonrasında size olan güveni artacaktır.

KARŞILIKLI DOĞRU İLETİŞİM

Dinlemek her zaman iyi bir çözüm yoludur. Karşılıklı olarak birbirinizi dinlemeyi bilmelisiniz. Bu sayede yanlış anlaşılmaların getirdiği tartışmalar ortadan kalkacaktır.

EMPATİ KURUN

Empati, kişinin kendisini başkalarının yerine koyarak, olaylara onun gözünden bakmaktır. Kendinizi kızınızın yerine koyup nasihatlerinizi bu şekilde verin.

AŞIRI KONTROLCÜ OLMAYIN

Amacınız kızınızı korumaya çalışmak olsa da, sadece sizin istediklerinizi yapmasını, sizin düşüncelerinize katılmasını beklemeyin. Hata yapmadan, yaptığı hatalardan ders çıkarmadan bir şeyin hata olduğunu anlayabilmek her zaman mümkün değildir. Bazı şeyleri yaşayarak, yanlış yaparak öğrenmesine müsaade etmeli, sonucu her ne olursa olsun, yanında olmalısınız.

ARANIZDAKİ SAYGIYI KORUYUN

Kızınızın size söyleyebileceği bir kötü söz, iğneleyici bir kelime, hakaret doğru olmayacağı gibi siz de kötü sözler söylemekten kaçının. Bu şekilde konuşmak, gerilimi arttıracağı gibi kızınızın sizden uzaklaşmasına da sebep olur.

EVE GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ HAKKINDA İRTİBATLI OLUN

Her genç kız, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ister. Kimlerle, nerede, ne yaptığını bildiğiniz sürece belli sınırlar çerçevesinde ona mani olmayın. Uygun bir dille ne çok erken çıkmasını ne de çok geç dönmesini istemediğinizi, onun kararına uyacağı takdirde sizin de ona uyacağınızı söyleyin.

 

BAŞKALARINI ÖRNEK GÖSTERMEYİN

Örnek gösterilmesini sadece kızlar değil, aslında hiç kimse istemez. Empati kurmanız gereken konulardan biri de budur. Eşinizin size başkalarını örnek göstermesinden hoşlanmayacağınız gibi siz de kızınıza bunu yapmaktan kaçınmaya çalışın.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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