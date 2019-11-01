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Teknoloji

Anlamı şaşırttı! Su-57’ye verilen yeni kod ad ortaya çıktı

Rusya'nın ürettiği beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı.

2019-11-01 15:39:00 -
Anlamı şaşırttı! Su-57’ye verilen yeni kod ad ortaya çıktı

Rusya'nın ürettiği beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı hakkında önemli bir haber yayımlandı. NATO'nun Su-57'ye "suçlu-cani-zalim" anlamına gelen "Felon" kod adını verdiği ifade edildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağına "suçlu-cani-zalim" anlamına gelen "Felon" kod adını verdi. Scramble Magazine'de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak "Frazor" adı verilen Su-57'nin kod adı daha sonra değiştirildi.

Su-57'ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Su-57 ilk uçuşunu 2010’da gerçekleştirdi. Süpersonik hızda seyir uçuşuyla yüksek manevra kabiliyetinin yanı sıra modern aviyonik sistemi ve düşük görünürlük özelliği ona rakipleri karşısında üstünlük sağlıyor.

NATO rakiplerinin platformlarını kod isimlerle kayıt altına alıyor.

Kodlar NATO'da, Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin ürettiği askeri, denizcilik, havacılık ve roket teknolojisini sembolize etmek ve sınıflandırmak için kullanılıyor.

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rabim şu cuma hürmetine benim devletime dahaiyisini yapmak naspet amin masuma umut zalime korkuolsun amin
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