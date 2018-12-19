Ankaragücü'nde yeni hoca belli oldu
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş getirildi.19 Aralık 2018 Çarşamba 18:02
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü, genç teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig takımlarından Ankaragücü, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Bayram Bektaş ile doldurdu.
Göztepe'den ayrılmıştı
beIN Sports'un haberine göre Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı.
Bayram Bektaş, son olarak Göztepe'de çalışmış ve iki hafta önce görevine son verilmişti.
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