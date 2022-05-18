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Aktüel Ankara'daki operasyonlarda 31 zanlı yakalandı
Aktüel

Ankara'daki operasyonlarda 31 zanlı yakalandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:43:00 -
Ankara'daki operasyonlarda 31 zanlı yakalandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 31 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 9-15 Mayıs'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 8 bin 606 tıbbi ilaç, 2 bin 730 paket sigara, 1 ton sahte alkollü içki, 479 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 220 kilogram tütün, 180 sahte bandrol, 18 kaçak cep telefonu, 3 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 20 milyon 796 bin 400 makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda, 31 zanlı gözaltına alındı.

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