Yerel Ankara'da yarın Anadolu Meydanı'ndaki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın (Cumartesi) saat 13.00'te Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik dolayısıyla, sabah 06.00'dan itibaren ihtiyaç halinde çok sayıda cadde ve buraya açılan yan yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Ayrıca Keçiören ve Ankaray metro istasyonlarının bazı giriş-çıkışları da kullanıma kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak güzergahlar detaylıca belirtildi.

Vatandaşların toplu taşıma planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları istendi.

 

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK CADDE VE YOLLAR

Yarın saat 06.00'dan itibaren, ihtiyaç olması halinde, Anadolu Meydanı ve çevresindeki bazı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak:

  • Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı.

  • Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü.

  • Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü.

  • GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü.

  • Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar.

  • Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar.

  • İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar.

  • Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü.

Tüm bu güzergahlara açılan yan yolların tamamı da çift yönlü olarak kapatılacaktır.

 

BAZI METRO İSTASYONLARININ GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILACAK

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Ankara Valiliğinin kararı doğrultusunda toplu taşıma hizmetlerinde de düzenleme yapılacağı bildirildi.

Yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar:

  • Keçiören Metrosu AKM İstasyonu'nun tüm giriş-çıkışları ile asansörü.

  • Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu'nun tüm giriş-çıkışları.

yolcu kullanımına kapatılacak. Vatandaşların bu istasyonlar yerine alternatif istasyonları kullanmaları önemle tavsiye edildi.

 

