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Aktüel Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
Aktüel

Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M. soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:31:03 -
Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Çankaya'nın Çukurambar semtinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan firari Kamil Yavuz M. emniyete götürüldü.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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