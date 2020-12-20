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Aktüel Ankara'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüphelinin ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, M.G., T.A. ve O.G.'yi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:53:00 -
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, adreslerinde 250 gram eroin bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, M.G., T.A. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 73 gram eroin ele geçirildi.

T.A. ile O.G.'nin, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucuyu M.G.'den temin ettiklerini itiraf etmeleri üzerine şüphelinin evinde detaylı arama yapıldı. Bu aramada da 177 gram eroin bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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