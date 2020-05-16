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Ankara’da tır kazası

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir tır şarampole devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:35:17 -
Ankara’da tır kazası

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir tır şarampole devrildi. Kazada, tır sürücüsü hafif yaralandı.


Olay, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Azaphane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyretmekte olan 67 TG 896 plakalı tır, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda D-750 Karayolunun Kızılcahamam Azaphane mevkiinde şarampole devrildi. Çelik kapı yüklü olduğu öğrenilen tırın sürücüsü, kazayı hafif yaralarla atlatırken tırda ise maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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