Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalar ve restoranların ne zaman açılacağı heyecanla araştırılıyor. 81 ilimizdeki milyonlarca vatandaşımız gün itibariyle yapılmakta olan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan tedbirleri araştırıyor.

Risk durumu turuncu olarak belirlenen illerimizde bir çok kısıtlama devam edecek. Okullar, restoranlar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları aynı şekilde devam edecek. Düşük ve az riskli olan illerde ise kısıtlamalar kaldırılacak.

Ankara'da restoranlar, kafeler açık mı?

Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.

Bu açıklamalara göre Ankara'da restoranlar sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyetini sürdürebilecek.