Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mart'ta yapılan operasyonlarda 23 bin 352 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 4 bin 891 kaçak cinsel içerikli ilaç, 1082 litre kaçak alkollü içki, 930 sahte bandrol, 500 paket kaçak sigara, 198 kilogram kaçak tütün, 142 tütün ambalajı, 230 sahte etiket, 3 kaçak cep telefonu, 1 elektrikli paket ısıtıcı ve 4 milyon makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.