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Aktüel Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 19:19:00 -
Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mart'ta yapılan operasyonlarda 23 bin 352 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 4 bin 891 kaçak cinsel içerikli ilaç, 1082 litre kaçak alkollü içki, 930 sahte bandrol, 500 paket kaçak sigara, 198 kilogram kaçak tütün, 142 tütün ambalajı, 230 sahte etiket, 3 kaçak cep telefonu, 1 elektrikli paket ısıtıcı ve 4 milyon makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

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