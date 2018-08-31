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Ankara'da korkutan yangın!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çukurambar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 21:03
Ankara'da korkutan yangın!

Ankara’da 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında üst kattaki dairelerin tamamı kullanılamaz hale geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çukurambar Mahallesi 1443. Cadde üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yayılan alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. Yoğun dumana maruz kalan apartman sakinleri, alt katlarda oturan komşularını da uyararak, binayı tahliye etti. 

Panik halinde sokağa dökülen mahalleli, korku dolu gözlerle yangını seyretti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Merdiven yardımıyla çatıya ulaşan itfaiye erleri, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri kontrol altına almak için adeta zamana karşı yarıştı. Rüzgarın etkisiyle giderek şiddetlenen alevler, üst kattaki dairelere de sirayet etti. 

Polis ekipleri, binanın bulunduğu caddeyi şeritle kapatarak vatandaşları güvenli bölgede tutmak için önlem aldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı. 

"DIŞARI ÇIKIN, ÇATIDA YANGIN VAR"

Komşuları tarafından uyarılarak binayı terk ettiklerini belirten apartman sakinlerinden Duygu Cengiz, “Kapımız hızlıca çalındı, ‘Dışarı çıkın, çatıda yangın var’ denildi. Biz ikinci katta oturuyoruz. Tek itfaiye ekibi geldi ilk olarak, çok uğraştılar, söndüremediler. Sonra bir alt kata sıçradı yangın. Yaralı yoktu, hepimiz çıktık yangını fark edince. Üstteki dairelerin hepsi yangından etkilendi” dedi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 21:03
  1. Ankara
  2. yangın

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