Ankara'da korkutan deprem! Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmetadil mahallesinde saat 13.55'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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