Ankara’da kamu konutları ihaleyle satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Hisar Emlak Müdürlüğünce: Ankara İli, Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan 32 kamu konutu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 25.02.2021 tarih ve saat 10.20’de 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satılacak.

İlanda; ihale şartnamesinin mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü’nde görülebileceği ve posta yolu ile verilecek tekliflerde ise gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.

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