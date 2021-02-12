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Ekonomi Ankara’da kamu konutları ihaleyle satışa çıktı
Ekonomi

Ankara’da kamu konutları ihaleyle satışa çıktı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle’de bulunan 32 kamu konutunu ihale ile satışa çıkarılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 13:49:00 -
Ankara’da kamu konutları ihaleyle satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre  Hisar  Emlak Müdürlüğünce:  Ankara İli, Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ  ilçelerinde bulunan 32 kamu konutu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası  İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA  adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 25.02.2021 tarih ve saat 10.20’de 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satılacak.

İlanda; ihale şartnamesinin mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü’nde görülebileceği ve posta yolu ile verilecek tekliflerde ise gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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