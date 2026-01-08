Ankara'da hafriyat kamyonu dehşeti: 4 aracı hurdaya çevirdi, arkasına bakmadan kaçtı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan dev hafriyat kamyonu, "hızla geri geri" gelerek önüne ne kattıysa ezdi geçti.

Kaza, dün sabah 07:00 sıralarında Keçiören ilçesi Selvi Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracı geriye doğru savrularak apartman bahçesine girdi. Apartmanın bahçe duvarı ve ağaçlar tamamen yıkılırken, kamyonun çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda hasar gören araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"BUGÜN BUNU YAPAN YARIN BİRİSİNİN CANINA DA KASTEDEBİLİR"

Mağdurlardan Müzeyyen Sonel, kamyon şoförünün madde etkisi ya da alkol etkisinde olduğunu iddia ederek, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Buradan sürekli kamyon geçtiği için alışkındık bu seslere. Camdan baktığımdan ağacın devrildiğini gördüm. Daha sonra hasar alan araçları gördüm. Kamyon sürücüsü olayın ardından kaçmış. Geri geri gelerek önce bahçeye girmiş, duvarı yıkmış. Sonrasında da araçlara çarpmış. Büyük korku yaşadık. Araçlarımızın kaskosu var ama değer kaybına uğradı. Kamyonun herhangi bir arızası olduğunu düşünmüyorum. Sürücünün madde veya alkol etkisinde olduğunu düşünüyorum. Yoksa aynı hızla kazadan sonra buradan kaçamazdı. 4 araçtan ikisi hurdaya döndü. Bizim toplam kaybımız 3 milyon lira, komşumuzun aracı da 3 milyon lira. Bina hasarlarını dahi hesaba katmadığımızda 6 milyon liralık bir zarar ortaya çıkıyor. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Bugün bunu yapan yarın birisinin canına da kastedebilir. Burası okul bölgesi ve çocuklara da zarar gelebilirdi. Büyük maddi zarar uğratıldık. Çok üzgünüz" dedi.