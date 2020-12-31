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Aktüel Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Aktüel

Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Şüphelilerden 13'ünün yakalandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:26:50 -
Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ünün yakalandığı, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde şüphelilerin yakalanması yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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