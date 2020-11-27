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Aktüel Ankara'da alışveriş merkezlerindeki Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Ankara'da alışveriş merkezlerindeki Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:47:58 -
Ankara'da alışveriş merkezlerindeki Kovid-19 tedbirleri denetlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da alışveriş merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile belediye, ilçe sağlık ve emniyet birimlerinin katıldığı denetimlerde, Etlik'teki alışveriş merkezinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler kontrol edildi.

Görüştüğü firma yetkililerine vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını soran Bulut, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Denetimlerde mağaza çalışanları ile alışveriş yapan vatandaşların maskelerini kurallara uygun şekilde taktıkları ve mesafe kurallarına uydukları görüldü.

Basın mensuplarına açıklama yapan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yoğunlaştırılmış denetimlerin sürdüğünü söyledi.

AVM'lerde özellikle havalandırma denetimlerine özen gösterildiğini belirten Bulut, filtrelerin faturalarına kadar kontrol edildiğini dile getirdi.

AVM genelinde kurallara uyulduğunu gördüklerini söyleyen Bulut, söz konusu denetimlerin ilçe sınırlarındaki 4 AVM'de de günlük olarak devam ettiğini anlattı.

Kurallara uyulmadığı takdirde idari para cezalarının eksiksiz uygulandığını ifade eden Bulut, kamu sağlığının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bulut, Keçiören'deki vatandaşların genelinin kurallara uyduklarını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da toplu taşıma, pazar yerleri, cenaze, düğün, kına ve nişan gibi kalabalıklarda virüsün daha fazla yayıldığına dikkati çekerek, bu tür faaliyetlerin bir süre kısıtlanması gerektiğini belirtti.

Altınok, vatandaşlardan mesafe başta olmak üzere maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

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