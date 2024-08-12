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Gündem Ankara'da 9 kişinin ölümüne neden olan otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı!
Gündem

Ankara'da 9 kişinin ölümüne neden olan otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 12:00:15 - 2024-08-12 12:00:15

Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı. Görüntülerden birinde, kazadan sonraki anlar da yer alıyor.

9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazadan önce muavin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde de kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor. Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyor.

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