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Yaşam Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?
Yaşam

Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?

Ankara kurban satış yerleri listesi 2021 | Kurban bayramına kısa bir zaman kala vatandaşlar kurban satış noktalarını araştırmaya başladı. Ankara’da yaşayanlar evlerine en yakın kurban pazarlarının nerede kurulduğunu araştırıyor. Peki, kurban pazarları nerede kuruluyor Ankara

Yeniakit Publisher
2021-06-23 11:47:00 -
Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?

Ankara’da yaşayanlar kurban pazarlarının nerede kurulacağını merak ediyor. Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Ankara’da hayvan pazarları kurulmaya başladı.  Kurbanlık alacak olanlar ise en yakın satış yerlerinin, pazarların ne zaman nerede kurulacağını araştırıyor. Peki, Ankara’da kurban pazarları nerede kuruldu?

Ankara kurban satış yerleri | Ankara kurban satışları başladı mı?

Ankara kurban satış yerleri listesi:

Akyurt  CİHAT YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ       ÇINAR MAH.

Akyurt  YILGINLAR BESİ ÇİFTLİĞİ               BEYAZIT MAHALLESİ

Akyurt  ÖZTÜRK KÖMÜR              ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  ÇAKIR BESİCİLİKBEYAZIT MAHALLESİ

Akyurt  HAMZA TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ     ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  İSMET TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ        ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  YAHYA KARTAL BESİ ÇİFTLİĞİ      ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  AYKA BESİCİLİKGÜZELHİSAR MAHALLESİ

Akyurt  YAŞAR YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ       ÇINAR MAHALLESİ

Akyurt  ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ          GÜZELHİSAR MAHALLESİ

Akyurt  KURBAN UĞUR BESİ ÇİFTLİĞİ     KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  DURSUN İLGÜN BESİ ÇİFTLİĞİ    ÇANKIRI DEVLET YOLU ÜZERİ

Akyurt  YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ          CÜCÜK MAHALLESİ

Akyurt  ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ     KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİKIZIK MAHALLESİ

Akyurt  ŞAKİR GÜNDÜZELECİK MAHALLESİ

Akyurt  AZİZ VE ERDEM GÜRBÜZ              KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  NUH ASLAN        KIZIK MAHALLESİ

Akyurt  KALAYCI BESİ ÇİFTLİĞİ   BEYAZIT MAH.

Akyurt  KENAN KOÇ BESİ ÇİFTLİĞİ            KIZIK MAH.

Akyurt  HARUN MERTCAN BESİ ÇİFTLİĞİKIZIK MAH.

Altındağ Karapürçek Kurban Satış Merkezi.         TATLAR MAH. KÜMEEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

AYAŞ MAL PAZARI CAMİATİK MAH. KIŞLA SOKAK CUMHURİYET MEYDANI AYAŞ ANKARA

Ayaş YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ FERAHFAKİ MAH. AYAŞ ANKARA

Ayaş BALÇİÇEK BESİ ÇİFTLİĞİ UĞURÇAYIR MAH. AYAŞ ANKARA

Ayaş MURAT BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI HOCASİNAN MAH. AYAŞ ANKARA

Ayaş TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA

Ayaş SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI MAH. DEMİREL CAD. NO:10 AYAŞ ANKARA

Bala belediye hayvan pazarı ve kesim yeri İsmetpaşa Mahallesi Bala ANKARA

Beypazarı İlçe Hayan Pazarı Başören Yolu Üzeri Kamyon Tır Garaj Yanı

Çamlıdere ÇAMLIDERE  Orman İşletme Deposu ile Kocaman Petrol arasındaki saha

Çankaya MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA -ANKARA    MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA - ANKARA

ÇUBUK BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI       Şabanözü Yolu 6.km

Elmadağ KURTULUŞ MAHALLESİ, KÜÇÜK SUNGUR OTO SANAYİ BÖLGESİ TATLICA MAH. SUNGUR SOKAK/ ELMADAĞ

Elmadağ ESKİ SALI PAZARI HASANOĞLAN FATİH MAH. CELAL BAYAR BULVARI/ELMADAĞ

Elmadağ YEŞİLDERE BELEDİYESİ KARŞISINDA YER ALAN PARK ALANI YEŞİLDERE MAH/ ELMADAĞ

Etimesgut Yapracık Mahallesi Taşocakları Mevkii Kurban Satış Yeri           Yapracık Mah. Taşocakları Mevkii Etimesgut / ANKARA

Evren 304 ada 1 nolu parsel (Helikopter Pisti-Eski Stat Alanı)       Şerafettin Yılmaz Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 2

GölbaşıOĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. GÖLBAŞI/ANKARA OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. GÖLBAŞI/ANKARA

Güdül Hayvan Pazarı Yenimahalle Ordu Caddesi

Haymana Medrese Mah. Eski Mezbahana Yeni Mahalle Polatlı yolu İlçe Mezarlık yanı.

Kahramankazan AYGÜLER DERİCİLİK Fatih Mah. 3124. Sok. No: 2 / Kahramankazan-Ankara

Kalecik  KALECİK MAL SALI PAZARI SARAY MAHALLESİ KALECİK

Keçiören Karşıyaka Mahallesi Mahmudiye Caddesi ile Demirhan Caddesinin Kesişimi

Kızılcahamam ÇORAK PAZARI MEVKİİ SATIŞ YERİ               KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK.

MamakORTAKÖY KURBAN SATIŞ YERİ    ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA

MamakORTAKÖY KURBAN SATIŞ YERİ    ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA

Nallıhan Belediye Kurban Satış Yeri          Hacıbey Mahallesi Ankara İstanbul Devlet Yolu Cad.No:284

Polatlı   Hayvan Pazarı    Konya Yolu 8.Km.Polatlı/ANKARA

Polatlı   Hayvan Pazarı    Konya Yolu 8.Km Polatlı/ANKARA

Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı MevkiSARAY GÜMÜŞOLUK MAH. KURUSARI KÜME EVLERİ Pursaklar

Pursaklar GÜRSEL BAL   KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

Pursaklar ÖNDER DEMİR              KÖSRELİK KIZIĞI MAHALLESİ

Pursaklar ERDOĞAN ARI               KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

Pursaklar HÜSEYİN ERTÜRK         SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar FERİDE ÇELİK  SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar ZUHAL MUTLU              SARAY FATİH MAH.

Pursaklar BURHAN AGAGÜNDÜZ             SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar ALİ YURTSEVEN SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar MEHMET PATİR SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar KISMET TOPGÜL ALTINOVA MAH.

Pursaklar ALİ OSMAN PATİR SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar MEVLÜT METE SARAY FATİH MAH.

Pursaklar FATİH ASLANSİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar İBRAHİM ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar İSMAİL ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar FEHMİ DEMİR SARAY FATİH MAH.

Pursaklar SAMİ TANDOĞAN SARAY FATİH MAH.

Pursaklar ABDULLAH ÜNAL SARAY FATİH MAH.

Pursaklar  VEYSEL UYSAL KARAKÖY MAH.

Pursaklar ALİ KARUL YUVA MAH.

Pursaklar YAŞAR KAYA   KARAKÖY MAH.

Pursaklar BİLGİ KOCA     KARAKÖY MAH.

Pursaklar HANİFE MERYEM ÇELİK ABADAN MAH.

Pursaklar YUNUS GÜNEŞ ABADAN MAH.

Pursaklar FEVZİ İLHAN   SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

Pursaklar BURHAN ATILGAN      SARAY OSMANGAZİ MAH.

Pursaklar ABDULHALUK OĞUZ  SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

Pursaklar HİKMET KÖZ   KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

Pursaklar SEVGÜLEN POLAT       SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar SERKAN ŞİMŞEK           SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

Pursaklar DİLEK KÖMÜR               KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

Pursaklar KAAN KÖMÜR              KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

Pursaklar AHMET YORULMAZ    SARAY CUMHURİYET MAH.

Pursaklar YASİN SARPKAYA         KARŞIYAKA MAH.

Pursaklar MAZHAR ERTÜRK        SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar GÜNGÖR MURAT ACEMİ         SARAY CUMHURİYET MAH.

Pursaklar MEHMET ALİ AYANCIK              SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

Pursaklar BEKİR PİR         KARŞIYAKA MAH.

Pursaklar YUSUF KARCISARAY OSMANGAZİ MAH.

Pursaklar MEHMET DEMİRCİ      ABADAN MAH.

Pursaklar İBRAHİM ÖLMEZ          SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

Pursaklar CEMİL VEDİNABADAN MAH.

Pursaklar ÖMER KARAKUŞ          ABADAN MAH.

Pursaklar TAMERCAN MORKOÇSİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar ALİ SOYTÜRK  SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar İSMAİL AKÇELİK            SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

Pursaklar FAZLI ÇALIŞKAN           SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Pursaklar MEHMET ALACA KAŞIYAKA MAH.

Pursaklar OSMAN YAKINOĞLU  SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

Sincan   MISIRDALI KOMBİNASI (SINCAN SANAYİİ SİTESİ)AHİ EVRAN MAH. 1. CADDE ÜZERİ SANAYİİ SONU SİNCAN

Sincan   YENİKENT KURBAN PAZARI         FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI ÜZERİ SİNCAN

Sincan   ÇİMŞİT KURBAN PAZARI               ÇİMŞİT MAHALLESİ ÇİMŞİT MEZARLIĞI YOLU ÜZERİ SİNCAN

Ankara Sincan   YENİKENT CANLI HAYVAN BORSASI (ÇOĞLU MAH.)          YENİKENT ÇOĞLU MAH. ADALET CAD. NO:72

Şereflikoçhisar  Yeni Sanayi Sitesi Tır Parkı Yanı  Yeni Sanayi Sitesi ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

Yenimahalle       Yakacık Kurban Satış Yeri Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri 

Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?
Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?

Ekonomi

Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?

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